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Котов Григорий Яковлевич

Место рождения

Кукеряги, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния

Дата рождения

18.01.1813 ст.

Дата смерти

1856

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1813 ст.

Отец: Котов Яков Лукич

Мать: Котова (Мурикова) Анна Фомична

Кукеряги, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Котова Федосья Ивановна (Богдановна)

Рождение ребёнка
1840

Сын: Котов Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Котова Федосья Ивановна (Богдановна)

Кукеряги, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Волькова (Котова) Агриппина Григорьевна

Мать ребёнка: Котова Федосья Ивановна (Богдановна)

Хевроньино, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Котов Антон Григорьевич

Мать ребёнка: Котова Федосья Ивановна (Богдановна)

Хевроньино, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
1856

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