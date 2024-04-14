Котов Григорий Яковлевич
Место рождения
Дата рождения18.01.1813 ст.
Дата смерти1856
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1813 ст.
Отец: Котов Яков Лукич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1840
Мать ребёнка: Котова Федосья Ивановна (Богдановна)
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Волькова (Котова) Агриппина Григорьевна
Мать ребёнка: Котова Федосья Ивановна (Богдановна)
Рождение ребёнка
1847
Мать ребёнка: Котова Федосья Ивановна (Богдановна)