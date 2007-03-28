Лобанова (Денисова) Ксения Ивановна
Место рождения
Дата рождения28.10.1918
Дата смерти28.03.2007
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1918
Отец: Денисов Иван Денисьевич
Мать: Денисова Евфросинья
Рождение ребёнка
02.07.1944
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
07.04.1948
Сын: Денисов Валерий Андреевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
26.10.1949
Отец ребёнка: Лобанов Алексей Александрович
Бракосочетание
1952
Рождение ребёнка
10.01.1952
Сын: Лобанов Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Лобанов Алексей Александрович
Рождение ребёнка
31.01.1955
Дочь: Анурьева (Лобанова) Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: Лобанов Алексей Александрович
Рождение ребёнка
02.11.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лобанов Алексей Александрович
Смерть
28.03.2007