Лобанова (Денисова) Ксения Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛобанова (Денисова) Ксения Ивановна

Лобанова (Денисова) Ксения Ивановна

avatar

Место рождения

Петрово, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

28.10.1918

Дата смерти

28.03.2007

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1918

Отец: Денисов Иван Денисьевич

Мать: Денисова Евфросинья

Петрово, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.07.1944

Сын: Денисов Петр Андреевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
07.04.1948

Сын: Денисов Валерий Андреевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
26.10.1949

Сын: Лобанов Борис Алексеевич

Отец ребёнка: Лобанов Алексей Александрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
1952

Муж: Лобанов Алексей Александрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
10.01.1952

Сын: Лобанов Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Лобанов Алексей Александрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
31.01.1955

Дочь: Анурьева (Лобанова) Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Лобанов Алексей Александрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
02.11.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лобанов Алексей Александрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
28.03.2007
Вологда, город Вологда, Вологодская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.