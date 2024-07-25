Ефросинья (Ефимия) Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смерти28.10.1885
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.12.1818
Дочь: Ульяна Яковлевна
Отец ребёнка: Витько Яков Федорович
Рождение ребёнка
26.10.1820
Отец ребёнка: Витько Яков Федорович
Рождение ребёнка
29.03.1825
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Витько Яков Федорович
Рождение ребёнка
1831
Отец ребёнка: Витько Яков Федорович
Рождение ребёнка
28.06.1833
Сын: Петр
Отец ребёнка: Витько Яков Федорович
Рождение ребёнка
1837
Отец ребёнка: Витько Яков Федорович
Рождение ребёнка
1839
Сын: Витько Афанасий Иаковлевич
Отец ребёнка: Витько Яков Федорович
Смерть
28.10.1885