Ефросинья (Ефимия) Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефросинья (Ефимия) Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

28.10.1885

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.12.1818

Дочь: Ульяна Яковлевна

Отец ребёнка: Витько Яков Федорович

Рождение ребёнка
26.10.1820

Сын: Витько Федор Иаковлевич

Отец ребёнка: Витько Яков Федорович

Рождение ребёнка
29.03.1825

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Витько Яков Федорович

Рождение ребёнка
1831

Сын: Витько Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Витько Яков Федорович

Рождение ребёнка
28.06.1833

Сын: Петр

Отец ребёнка: Витько Яков Федорович

Рождение ребёнка
1837

Сын: Витько Антон Яковлевич

Отец ребёнка: Витько Яков Федорович

Рождение ребёнка
1839

Сын: Витько Афанасий Иаковлевич

Отец ребёнка: Витько Яков Федорович

Смерть
28.10.1885

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