Лаптев Егор Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лаптев Егор Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.10.2010

Пол

Мужской

Отец

1988 г.р.

Мать

1989 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.2010

Отец: Лаптев Дмитрий Александрович

Мать: Лаптева-Таирова Регина

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