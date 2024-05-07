Мельникова Мария Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мельников Алексей Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мельников Алексей Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.06.1902
Дочь: Пугачева (Мельникова) Евдокия Алексеевна
Отец ребёнка: Мельников Алексей Павлович
Смерть
Неизвестно