Мельникова Мария Андреевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиМельникова Мария Андреевна

Мельникова Мария Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1869 г.р.

Дети

1902 г.р.
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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мельников Алексей Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мельников Алексей Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мельников Алексей Павлович

Рождение ребёнка
30.06.1902

Дочь: Пугачева (Мельникова) Евдокия Алексеевна

Отец ребёнка: Мельников Алексей Павлович

Смерть
Неизвестно

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