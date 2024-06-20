Чудновец Стефанида Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.06.1904
Дочь: (Чудновец) Агриппина Афанасьевна
Отец ребёнка: Чудновец Афанасий Иванович
ГАЗО, Ф - 246-1-207. Кресто-Воздвиженская церковь м/к-190г., лист-397, запись-47.
Рождение ребёнка
25.12.1906
Дочь: (Чудновец) Анисия Афанасьевна
Отец ребёнка: Чудновец Афанасий Иванович
ГАЗО, Ф - 5593-3-207, Кресто-Воздвиженская церковь м/к-1906г., лист-61, запись-122.
Рождение ребёнка
08.08.1908
Сын: Чудновец Алексей Афанасиевич
Отец ребёнка: Чудновец Афанасий Иванович
ГАЗО, Ф - 246-1-209. Пантелеймоновская церковь, м/к-1908г., лист-187, запись-83.
Рождение ребёнка
05.04.1915
Дочь: (Чудновец) Лидия Афанасьевна
Отец ребёнка: Чудновец Афанасий Иванович
ГАЗО, Ф - 5593-3-164, Кресто-Воздвиженская церковь м/к-1915 г., лист-486, запись-42.
Рождение ребёнка
30.12.1918
Сын: Чудновец Василий Афанасиевич
Отец ребёнка: Чудновец Афанасий Иванович
ГАЗО, Ф - 5593-3-215, Пантелеймоновская церковь м/к-1918 г., лист-473, запись-153.
Смерть
Неизвестно