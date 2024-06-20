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Чудновец Стефанида Леонтьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чудновец Афанасий Иванович

Рождение ребёнка
26.06.1904

Дочь: (Чудновец) Агриппина Афанасьевна

Отец ребёнка: Чудновец Афанасий Иванович

ГАЗО, Ф - 246-1-207. Кресто-Воздвиженская церковь м/к-190г., лист-397, запись-47.
Рождение ребёнка
25.12.1906

Дочь: (Чудновец) Анисия Афанасьевна

Отец ребёнка: Чудновец Афанасий Иванович

ГАЗО, Ф - 5593-3-207, Кресто-Воздвиженская церковь м/к-1906г., лист-61, запись-122.
Рождение ребёнка
08.08.1908

Сын: Чудновец Алексей Афанасиевич

Отец ребёнка: Чудновец Афанасий Иванович

ГАЗО, Ф - 246-1-209. Пантелеймоновская церковь, м/к-1908г., лист-187, запись-83.
Рождение ребёнка
05.04.1915

Дочь: (Чудновец) Лидия Афанасьевна

Отец ребёнка: Чудновец Афанасий Иванович

ГАЗО, Ф - 5593-3-164, Кресто-Воздвиженская церковь м/к-1915 г., лист-486, запись-42.
Рождение ребёнка
30.12.1918

Сын: Чудновец Василий Афанасиевич

Отец ребёнка: Чудновец Афанасий Иванович

ГАЗО, Ф - 5593-3-215, Пантелеймоновская церковь м/к-1918 г., лист-473, запись-153.
Смерть
Неизвестно

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