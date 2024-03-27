Рамазанов Басир Исмаилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рамазанов Басир Исмаилович

Место рождения

д. Ново Мочалей

Дата рождения

Около 1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1873 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1910

Отец: Рамазанов Исмаил

Мать: не указана

д. Ново Мочалей
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рамазанова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рамазанов Мухамет Басирович

Мать ребёнка: Рамазанова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рамазанова ?

Смерть
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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