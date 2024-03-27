Рамазанов Басир Исмаилович
Место рожденияд. Ново Мочалей
Дата рожденияОколо 1910
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1910
Отец: Рамазанов Исмаил
д. Ново Мочалей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рамазанова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рамазанов Мухамет Басирович
Мать ребёнка: Рамазанова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рамазанова ?
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно