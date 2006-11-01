Андреева (Белорукова) Анна Мартыновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреева (Белорукова) Анна Мартыновна

Место рождения

д.Листвянка Черепановского района Новосибирской области

Дата рождения

07.07.1930

Дата смерти

01.11.2006

Пол

Женский

Отец

1889 г.р.

Мать

1897 г.р.

Муж

1934 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1930

Отец: Белоруков Мартын Порфирьевич

Мать: Белорукова Харитинья Васильевна

д.Листвянка Черепановского района Новосибирской области
Рождение ребёнка
20.08.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Андреев Иван Степанович

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Бракосочетание
20.?.1966

Муж: Андреев Иван Степанович

Красноярск, Красноярская область, Россия
Смерть
01.11.2006
г. Искитим Новосибирской области
Причина смерти: Сердечный приступ
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