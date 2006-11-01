Андреева (Белорукова) Анна Мартыновна
Место рожденияд.Листвянка Черепановского района Новосибирской области
Дата рождения07.07.1930
Дата смерти01.11.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1930
д.Листвянка Черепановского района Новосибирской области
Рождение ребёнка
20.08.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Андреев Иван Степанович
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Бракосочетание
20.?.1966
Красноярск, Красноярская область, Россия
Смерть
01.11.2006
г. Искитим Новосибирской области
Причина смерти: Сердечный приступ