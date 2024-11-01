Бочеров Илья Антонович
Место рождения
Дата рождения12.07.1926
Дата смерти01.01.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1926
Отец: Бочеров Антон
Мать: Мария
Военная награда
Неизвестно
Знак „25 лет победы в великой отечественной войне”
Бракосочетание
21.11.1947
Место государственной регистрации: новокузьминский сельский совет Ордынского района, Новосибирской области.
Рождение ребёнка
26.03.1950
Дочь: Бочерова Любовь Ильинична
Мать ребёнка: Лубянцева Татьяна Сергеевна
Военная награда
25.10.1965
Знак „Воин-спортсмен”
Военная награда
11.03.1985
Орден „Отечественной войны”
Смерть
01.01.1994