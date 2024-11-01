Бочеров Илья Антонович 12.07.1926 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бочеров Илья Антонович

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Место рождения

Новокузьминка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

12.07.1926

Дата смерти

01.01.1994

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1926

Отец: Бочеров Антон

Мать: Мария

Новокузьминка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Военная награда
Неизвестно
Знак „25 лет победы в великой отечественной войне”
Бракосочетание
21.11.1947

Жена: Лубянцева Татьяна Сергеевна

Новокузьминка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Место государственной регистрации: новокузьминский сельский совет Ордынского района, Новосибирской области.
Рождение ребёнка
26.03.1950

Дочь: Бочерова Любовь Ильинична

Мать ребёнка: Лубянцева Татьяна Сергеевна

Новокузьминка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Военная награда
25.10.1965
Знак „Воин-спортсмен”
Военная награда
11.03.1985
Орден „Отечественной войны”
Смерть
01.01.1994

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