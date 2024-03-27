Ибраев Хатям R-M198
Место рожденияд.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии
Дата рожденияОколо 1776
Дата смерти1840
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776
Отец: Биккинин Ибрай
Мать: (Нурмухаметова) Рукия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хатямовъ Имаметдин
Мать ребёнка: Бадижамал
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хатямовъ Камалетдин
Мать ребёнка: Бадижамал
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бадижамал
Рождение ребёнка
Около 1800
Сын: Хатямовъ Мухаметюнисъ Арх
Мать ребёнка: Бадижамал
Рождение ребёнка
1810
Дочь: (Хатямова) Мухись
Мать ребёнка: Бадижамал
Рождение ребёнка
1828
Дочь: (Хатямова) Шамшия
Мать ребёнка: (Абдрашитова) Хакимя
Смерть
1840