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Ибраев Хатям R-M198

Место рождения

д.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии

Дата рождения

Около 1776

Дата смерти

1840

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776

Отец: Биккинин Ибрай

Мать: (Нурмухаметова) Рукия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хатямовъ Имаметдин

Мать ребёнка: Бадижамал

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хатямовъ Камалетдин

Мать ребёнка: Бадижамал

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бадижамал

Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Хатямовъ Мухаметюнисъ Арх

Мать ребёнка: Бадижамал

Рождение ребёнка
1810

Дочь: (Хатямова) Мухись

Мать ребёнка: Бадижамал

Рождение ребёнка
1828

Дочь: (Хатямова) Шамшия

Мать ребёнка: (Абдрашитова) Хакимя

Смерть
1840

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