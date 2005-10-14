Тишаков Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.06.1925
Дата смерти14.10.2005
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1925
Отец: Тишаков Иван
Мать: Екатерина
Рождение ребёнка
21.05.1951
Сын: Тишаков Николай Николаевич
Мать ребёнка: Головнева Вера Григорьевна
Рождение ребёнка
25.02.1955
Дочь: Тишакова Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Головнева Вера Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.10.2005