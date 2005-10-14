Тишаков Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тишаков Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.06.1925

Дата смерти

14.10.2005

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1925

Отец: Тишаков Иван

Мать: Екатерина

Рождение ребёнка
21.05.1951

Сын: Тишаков Николай Николаевич

Мать ребёнка: Головнева Вера Григорьевна

Рождение ребёнка
25.02.1955

Дочь: Тишакова Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Головнева Вера Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Головнева Вера Григорьевна

Смерть
14.10.2005
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