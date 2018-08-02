Карасюк Ева Ивановна
Место рожденияс. Залесье Шацкого района Волынской области
Дата рождения24.11.1934
Дата смерти02.08.2018
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.10.1956
Дочь: Гетьман Лидия Трофимовна
Отец ребёнка: Куц Трофим Евтихиевич
Рождение ребёнка
30.12.1959
Дочь: Псарёва Валентина Трофимовна
Отец ребёнка: Куц Трофим Евтихиевич
Смерть
02.08.2018
Похороны
Неизвестно