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Карасюк Ева Ивановна

Место рождения

с. Залесье Шацкого района Волынской области

Дата рождения

24.11.1934

Дата смерти

02.08.2018

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1934

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Залесье Шацкого района Волынской области
Рождение ребёнка
25.10.1956

Дочь: Гетьман Лидия Трофимовна

Отец ребёнка: Куц Трофим Евтихиевич

Почино-Софиевка, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
30.12.1959

Дочь: Псарёва Валентина Трофимовна

Отец ребёнка: Куц Трофим Евтихиевич

Смерть
02.08.2018
Почино-Софиевка, Дніпропетровська область
Похороны
Неизвестно
Почино-Софиевка, Дніпропетровська область
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