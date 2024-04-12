Оглоблина Евдокия Леонтьевна
Место рождения
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Рождение ребёнка
1817
Сын: Оглоблин Панфил Алексеевич
Отец ребёнка: Оглоблин Алексей Степанович
Рождение ребёнка
1820
Сын: Оглоблин Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Оглоблин Алексей Степанович
Рождение ребёнка
1823
Сын: Оглоблин Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Оглоблин Алексей Степанович
Рождение ребёнка
1826
Отец ребёнка: Оглоблин Алексей Степанович
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Оглоблин Алексей Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно