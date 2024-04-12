Оглоблина Евдокия Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оглоблина Евдокия Леонтьевна

Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Оглоблин Панфил Алексеевич

Отец ребёнка: Оглоблин Алексей Степанович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Оглоблин Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Оглоблин Алексей Степанович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Оглоблин Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Оглоблин Алексей Степанович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Оглоблин Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Оглоблин Алексей Степанович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Оглоблин Алексей Степанович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Оглоблин Алексей Степанович

Смерть
Неизвестно
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