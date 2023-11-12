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Яков Исаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Исая Алексеевич

Мать: Анна Романовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Никифоровна

Рождение ребёнка
1812

Сын: Василий Яковлевич

Мать ребёнка: Татьяна Никифоровна

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Прасковья Яковлевна

Мать ребёнка: Татьяна Никифоровна

Рождение ребёнка
1819

Сын: Андрей Яковлевич

Мать ребёнка: Татьяна Никифоровна

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Феодосия Яковлевна

Мать ребёнка: Татьяна Никифоровна

Смерть
Неизвестно

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