Яков Исаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: Исая Алексеевич
Мать: Анна Романовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Никифоровна
Рождение ребёнка
1812
Сын: Василий Яковлевич
Мать ребёнка: Татьяна Никифоровна
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Прасковья Яковлевна
Мать ребёнка: Татьяна Никифоровна
Рождение ребёнка
1819
Сын: Андрей Яковлевич
Мать ребёнка: Татьяна Никифоровна
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Феодосия Яковлевна
Мать ребёнка: Татьяна Никифоровна
Смерть
Неизвестно