Осташкевич Иосиф Андреевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1864
Дата смерти1924
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864
Отец: Осташкевич Андрей Иосифович
Мать: Осташкевич Мария
Рождение ребёнка
1896
Сын: Осташкевич Андрей Иосифович
Мать ребёнка: Осташкевич Софья Сигизмундовна
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Осташкевич Антонина Иосифовна
Мать ребёнка: Осташкевич Софья Сигизмундовна
Рождение ребёнка
1901
Сын: Осташкевич Иосиф Иосифович
Мать ребёнка: Осташкевич Софья Сигизмундовна
Рождение ребёнка
26.01.1903
Сын: Осташкевич Владимир Иосифович
Мать ребёнка: Осташкевич Софья Сигизмундовна
Рождение ребёнка
1905
Сын: Осташкевич Казимира Иосифовна
Мать ребёнка: Осташкевич Софья Сигизмундовна
Рождение ребёнка
1910
Сын: Осташкевич Роман Иосифович
Мать ребёнка: Осташкевич Софья Сигизмундовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Осташкевич Виктор Витольд
Мать ребёнка: Осташкевич Софья Сигизмундовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1924