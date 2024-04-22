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Осташкевич Иосиф Андреевич

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Место рождения

Шугайлово, Оршанский район, Витебская область

Дата рождения

Около 1864

Дата смерти

1924

Пол

Мужской

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864

Отец: Осташкевич Андрей Иосифович

Мать: Осташкевич Мария

Шугайлово, Оршанский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1896

Сын: Осташкевич Андрей Иосифович

Мать ребёнка: Осташкевич Софья Сигизмундовна

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Осташкевич Антонина Иосифовна

Мать ребёнка: Осташкевич Софья Сигизмундовна

Рождение ребёнка
1901

Сын: Осташкевич Иосиф Иосифович

Мать ребёнка: Осташкевич Софья Сигизмундовна

Рождение ребёнка
26.01.1903

Сын: Осташкевич Владимир Иосифович

Мать ребёнка: Осташкевич Софья Сигизмундовна

Рождение ребёнка
1905

Сын: Осташкевич Казимира Иосифовна

Мать ребёнка: Осташкевич Софья Сигизмундовна

Рождение ребёнка
1910

Сын: Осташкевич Роман Иосифович

Мать ребёнка: Осташкевич Софья Сигизмундовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осташкевич Виктор Витольд

Мать ребёнка: Осташкевич Софья Сигизмундовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Осташкевич Софья Сигизмундовна

Смерть
1924
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