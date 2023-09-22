Ионов Василий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ионов Василий Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ионова Раиса Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Копылова (Ионова) Валентина Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ионова Зоя Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ионов Михаил Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
30.03.?

Сын: Ионов Алексей Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Дятьково, Дятьковский муниципальный район, Брянская область

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