Ионов Василий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ионова Раиса Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Копылова (Ионова) Валентина Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ионова Зоя Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
30.03.?
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно
Дятьково, Дятьковский муниципальный район, Брянская область