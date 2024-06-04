Стародумова Гликерия Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1788
Дата смертиПосле 1826
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1810
Сын: Стародумов Василий Архипов
Отец ребёнка: Стародумов Архип Аверкиев
Рождение ребёнка
Около 1816
Дочь: (Стародумова) Сиклитикия Архипова
Отец ребёнка: Стародумов Архип Аверкиев
Смерть
После 1826