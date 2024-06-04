Стародумова Гликерия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стародумова Гликерия Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1788

Дата смерти

После 1826

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1787 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стародумов Архип Аверкиев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Варашевская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1810

Сын: Стародумов Василий Архипов

Отец ребёнка: Стародумов Архип Аверкиев

Варашевская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1816

Дочь: (Стародумова) Сиклитикия Архипова

Отец ребёнка: Стародумов Архип Аверкиев

Варашевская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1826

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