Давыдов Максим Васильев
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.12.1889 ст.
Дочь: (Давыдова) Зоя Максимова
Мать ребёнка: Давыдова (Фокина) Мария Яковлева
Рождение ребёнка
23.03.1894 ст.
Дочь: (Давыдова) Елена Максимова
Мать ребёнка: Давыдова (Фокина) Мария Яковлева
Церковь св. Николая Чудотворца на Студенце (Ивановский сорок )
Рождение ребёнка
09.09.1901 ст.
Мать ребёнка: Давыдова (Фокина) Мария Яковлева
Церковь Вознесенская у Серпуховских ворот (Замоскворецкий сорок)
Смерть
Неизвестно