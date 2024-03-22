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Давыдов Максим Васильев

Место рождения

Вохринка, Раменский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Вохринка, Раменский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Давыдова (Фокина) Мария Яковлева

Рождение ребёнка
09.12.1889 ст.

Дочь: (Давыдова) Зоя Максимова

Мать ребёнка: Давыдова (Фокина) Мария Яковлева

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
23.03.1894 ст.

Дочь: (Давыдова) Елена Максимова

Мать ребёнка: Давыдова (Фокина) Мария Яковлева

Москва, город федерального значения Москва
Церковь св. Николая Чудотворца на Студенце (Ивановский сорок )
Рождение ребёнка
09.09.1901 ст.

Сын: Давыдов Дмитрий Максимов

Мать ребёнка: Давыдова (Фокина) Мария Яковлева

Москва, город федерального значения Москва
Церковь Вознесенская у Серпуховских ворот (Замоскворецкий сорок)
Смерть
Неизвестно

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