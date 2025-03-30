Вилешин Давид Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Вилешин Давид

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вилешина Хая

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Цитлик (Вилешина) Мария Давидовна

Мать ребёнка: Вилешина Хая

Житковичи, Житковичский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
Между 1881 и 1886

Дочь: Запесоцкая (Вилешина) Рише Давидовна

Мать ребёнка: Вилешина Хая

Люденевичи, Житковичский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
1886

Сын: Вилешин Мендул Давидович

Мать ребёнка: Вилешина Хая

Житковичи, Житковичский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Столинская (Вилешина) Фрида Давидовна

Мать ребёнка: Вилешина Хая

Люденевичи, Житковичский район, Гомельская область

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