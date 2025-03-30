Вилешин Давид
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вилешина Хая
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Цитлик (Вилешина) Мария Давидовна
Мать ребёнка: Вилешина Хая
Рождение ребёнка
Между 1881 и 1886
Дочь: Запесоцкая (Вилешина) Рише Давидовна
Мать ребёнка: Вилешина Хая
Рождение ребёнка
1886
Мать ребёнка: Вилешина Хая
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Столинская (Вилешина) Фрида Давидовна
Мать ребёнка: Вилешина Хая