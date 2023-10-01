Будник Николай Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Будник Николай Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Будник Анатолий Иванович

Мать: Будник Татьяна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Будник Жанна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кристина Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Будник Денис Николаевич

Мать ребёнка: не указана

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