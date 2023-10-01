Будник Николай Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Будник Анатолий Иванович
Мать: Будник Татьяна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Будник Жанна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кристина Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Будник Денис Николаевич