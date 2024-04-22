(Денисюк) Агафья Мартынова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Денисюк) Агафья Мартынова

Место рождения

Колонщина, Київська область

Дата рождения

Около 1816 ст.

Дата смерти

21.04.1855 ст.

Пол

Женский

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Колонщина, Київська область
Рождение ребёнка
05.01.1837 ст.

Дочь: Синклитикия Дмитриева

Отец ребёнка: Пазюк Дмитрий Васильев

Колонщина, Київська область
Бракосочетание
10.11.1837 ст.

Муж: Пазюк Дмитрий Васильев

Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.05.1839 ст.

Дочь: Гликерия Дмитриева

Отец ребёнка: Пазюк Дмитрий Васильев

Колонщина, Київська область
Восприемник
09.07.1840 ст.
Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Марьяна (Мария) Терентьева
Рождение ребёнка
08.01.1842 ст.

Дочь: Домна Дмитриева

Отец ребёнка: Пазюк Дмитрий Васильев

Колонщина, Київська область
Рождение ребёнка
02.08.1844 ст.

Сын: Пазюк Степан Дмитриев

Отец ребёнка: Пазюк Дмитрий Васильев

Колонщина, Київська область
Восприемник
09.11.1845 ст.
Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Матрена Терентьева
Рождение ребёнка
18.07.1847 ст.

Дочь: Макрина Дмитриева

Отец ребёнка: Пазюк Дмитрий Васильев

Колонщина, Київська область
Рождение ребёнка
20.03.1849 ст.

Дочь: Домна Дмитриева

Отец ребёнка: Пазюк Дмитрий Васильев

Колонщина, Київська область
Рождение ребёнка
21.11.1851 ст.

Сын: Пазюк Яков Дмитриев

Отец ребёнка: Пазюк Дмитрий Васильев

Колонщина, Київська область
Восприемник
05.02.1854 ст.
Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Агафья Терентьева
Рождение ребёнка
13.06.1854 ст.

Дочь: Акулина Дмитриева

Отец ребёнка: Пазюк Дмитрий Васильев

Колонщина, Київська область
Место жительства
Неизвестно
Колонщина, Київська область
Смерть
21.04.1855 ст.
Колонщина, Київська область
Причина смерти: от натуральной болезни
Похороны
23.04.1855 ст.
Колонщина, Київська область
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