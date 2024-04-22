(Денисюк) Агафья Мартынова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1816 ст.
Дата смерти21.04.1855 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1816 ст.
Рождение ребёнка
05.01.1837 ст.
Дочь: Синклитикия Дмитриева
Отец ребёнка: Пазюк Дмитрий Васильев
Бракосочетание
10.11.1837 ст.
Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.05.1839 ст.
Дочь: Гликерия Дмитриева
Отец ребёнка: Пазюк Дмитрий Васильев
Восприемник
09.07.1840 ст.
Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Марьяна (Мария) Терентьева
Рождение ребёнка
08.01.1842 ст.
Дочь: Домна Дмитриева
Отец ребёнка: Пазюк Дмитрий Васильев
Рождение ребёнка
02.08.1844 ст.
Отец ребёнка: Пазюк Дмитрий Васильев
Восприемник
09.11.1845 ст.
Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Матрена Терентьева
Рождение ребёнка
18.07.1847 ст.
Дочь: Макрина Дмитриева
Отец ребёнка: Пазюк Дмитрий Васильев
Рождение ребёнка
20.03.1849 ст.
Дочь: Домна Дмитриева
Отец ребёнка: Пазюк Дмитрий Васильев
Рождение ребёнка
21.11.1851 ст.
Сын: Пазюк Яков Дмитриев
Отец ребёнка: Пазюк Дмитрий Васильев
Восприемник
05.02.1854 ст.
Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Агафья Терентьева
Рождение ребёнка
13.06.1854 ст.
Дочь: Акулина Дмитриева
Отец ребёнка: Пазюк Дмитрий Васильев
Место жительства
Неизвестно
Смерть
21.04.1855 ст.
Причина смерти: от натуральной болезни
Похороны
23.04.1855 ст.