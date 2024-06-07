Орлова Надежда Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.07.1971
Дочь: Орлова Ольга Валериевна
Отец ребёнка: Орлов Валерий Николаевич
Рождение ребёнка
16.02.1973
Дочь: Гапоненко Татьяна Валерьевна
Отец ребёнка: Орлов Валерий Николаевич
Смерть
Неизвестно