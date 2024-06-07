Орлова Надежда Михайловна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Орлова Надежда Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.07.1971

Дочь: Орлова Ольга Валериевна

Отец ребёнка: Орлов Валерий Николаевич

Рождение ребёнка
16.02.1973

Дочь: Гапоненко Татьяна Валерьевна

Отец ребёнка: Орлов Валерий Николаевич

Смерть
Неизвестно

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