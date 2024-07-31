Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кухтинов Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кухтинова) Пелагея
Отец ребёнка: Кухтинов Григорий
Рождение ребёнка
Вычислено 1848
Дочь: (Кухтинова) Гликерия
Отец ребёнка: Кухтинов Григорий
Рождение ребёнка
23.06.1849
Сын: Кухтинов Борис
Отец ребёнка: Кухтинов Григорий
Смерть
Неизвестно