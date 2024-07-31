Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

оБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кухтинов Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кухтинова) Пелагея

Отец ребёнка: Кухтинов Григорий

Рождение ребёнка
Вычислено 1848

Дочь: (Кухтинова) Гликерия

Отец ребёнка: Кухтинов Григорий

Рождение ребёнка
23.06.1849

Сын: Кухтинов Борис

Отец ребёнка: Кухтинов Григорий

Смерть
Неизвестно

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