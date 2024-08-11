Плотников Николай Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.02.1918
Дата смерти2000
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1918
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Плотников Анатолий Николаевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Плотникова) Тамара Николаевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Плотникова) Галина Николаевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Развод
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1948
Дочь: (Плотникова) Валентина Николаевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.10.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1954
Дочь: (Плотникова) Александра Николаевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
2000