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Плотников Николай Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.02.1918

Дата смерти

2000

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1918

Отец: Плотников Николай Васильевич

Мать: Плотникова (Елтышева) Дарья Маркеловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плотников Анатолий Николаевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Плотникова) Тамара Николаевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плотникова (Брох) Елена Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Плотникова) Галина Николаевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1948

Дочь: (Плотникова) Валентина Николаевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
10.10.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1954

Дочь: (Плотникова) Александра Николаевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
2000

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