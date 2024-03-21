Баринов Егор Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.12.1982
ПолМужской
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1982
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Неизвестно
Мать ребёнка: Томара
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Томара
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Баринова Наталья
Рождение ребёнка
30.03.2005
Мать ребёнка: Баринова Наталья
Рождение ребёнка
04.05.2007
Мать ребёнка: Баринова Наталья