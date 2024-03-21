Баринов Егор Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баринов Егор Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.12.1982

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1982

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Неизвестно

Мать ребёнка: Томара

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Томара

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баринова Наталья

Рождение ребёнка
30.03.2005

Сын: Баринов Дмитрий Егорович

Мать ребёнка: Баринова Наталья

Рождение ребёнка
04.05.2007

Сын: Баринов Сергей Егорович

Мать ребёнка: Баринова Наталья

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