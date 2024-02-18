Клепцова (Лебедева) Ольга Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клепцова (Лебедева) Ольга Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кудрявцева (Клепцова) Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Клепцов Иван Артемович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клепцов Василий Иванович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клепцов Александр Иванович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клепцов Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александр Иванович Клепцов

Отец ребёнка: Клепцов Иван Артемович

Смерть
Неизвестно

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