Клепцова (Лебедева) Ольга Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кудрявцева (Клепцова) Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Клепцов Иван Артемович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Клепцов Александр Иванович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Александр Иванович Клепцов
Отец ребёнка: Клепцов Иван Артемович
Смерть
Неизвестно