Гунькин Иван Ефимович
Место рождения
Дата рождения12.06.1924
Дата смерти18.12.2008
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1924
Отец: Гунькин Ефим Михайлович
Мать: Параскева Астаповна
Рождение ребёнка
28.07.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гунькина Галина Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гунькина Галина Петровна
Смерть
18.12.2008
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область