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Гунькин Иван Ефимович

Место рождения

Ивано-Богословка, Ново-Кусковская волость, Томский уезд

Дата рождения

12.06.1924

Дата смерти

18.12.2008

Пол

Мужской

Отец

1898 г.р.

Мать

1905 г.р.

Жена

1926 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

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ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1924

Отец: Гунькин Ефим Михайлович

Мать: Параскева Астаповна

Ивано-Богословка, Ново-Кусковская волость, Томский уезд
Рождение ребёнка
28.07.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гунькина Галина Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гунькина Галина Петровна

Смерть
18.12.2008
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
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