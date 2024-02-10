Беляков Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляков Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беляков Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Белякова (Золотухина) Александра Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беляков Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Белякова (Золотухина) Александра Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белякова (Золотухина) Александра Яковлевна

Смерть
Неизвестно

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