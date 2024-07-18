Радостева Пелагея Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1844
Дата смерти13.05.1871
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: не указан
Мать: не указана
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 719, Оп. 10, Д. 526 - МК (1868)
Бракосочетание
07.11.1868
Ошиб, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 719, Оп. 10, Д. 526 - МК (1868)
Рождение ребёнка
30.12.1868
Дочь: Баяндина Анисия Терентьевна
Отец ребёнка: Баяндин Терентий Ефимович
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 719, Оп. 10, Д. 526 - МК (1868)
Смерть
13.05.1871
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 719, Оп. 10, Д. 528, С.51 - МК (1871) - мертворожденная и умерла ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 719, Оп. 10, Д. 528, С.133 - МК (187... Показать все