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Радостева Пелагея Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Дата смерти

13.05.1871

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1846 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: не указан

Мать: не указана

ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 719, Оп. 10, Д. 526 - МК (1868)
Бракосочетание
07.11.1868

Муж: Баяндин Терентий Ефимович

Ошиб, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 719, Оп. 10, Д. 526 - МК (1868)
Рождение ребёнка
30.12.1868

Дочь: Баяндина Анисия Терентьевна

Отец ребёнка: Баяндин Терентий Ефимович

Трапезники, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 719, Оп. 10, Д. 526 - МК (1868)
Смерть
13.05.1871
Трапезники, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 719, Оп. 10, Д. 528, С.51 - МК (1871) - мертворожденная и умерла ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 719, Оп. 10, Д. 528, С.133 - МК (187... Показать все

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