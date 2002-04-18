Сладков Анатолий Фролович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.05.1946
Дата смерти18.04.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1946
Отец: Сладков Фрол Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.01.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
18.04.2002