Скрыль Яков Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.12.1905
Дата смерти30.03.1980
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1905
Отец: Скрыль Петр Степанович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Скрыль (Вышкварок) Евдокия Афанасьевна
Рождение ребёнка
02.01.1932
Дочь: Зыкова (Скрыль) Анастасия Яковлевна
Мать ребёнка: Скрыль (Вышкварок) Евдокия Афанасьевна
Новополтавка, Ермаковский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
30.03.1980