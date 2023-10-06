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Скрыль Яков Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.12.1905

Дата смерти

30.03.1980

Пол

Мужской

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1905

Отец: Скрыль Петр Степанович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скрыль Михаил Яковлевич

Мать ребёнка: Скрыль (Вышкварок) Евдокия Афанасьевна

Рождение ребёнка
02.01.1932

Дочь: Зыкова (Скрыль) Анастасия Яковлевна

Мать ребёнка: Скрыль (Вышкварок) Евдокия Афанасьевна

Новополтавка, Ермаковский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
30.03.1980

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