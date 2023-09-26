Горчакова (Баранова) Екатерина Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти21.07.1967
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Баранов Филипп
Мать: Баранова Олимпиида
Рождение ребёнка
19.12.1926
Сын: Горчаков Николай Евдокимович
Отец ребёнка: Горчаков Евдоким Харитонович
Русско, Сланцевский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
21.07.1967
Сланцы, Сланцевский муниципальный район, Ленинградская область