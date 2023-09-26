Горчакова (Баранова) Екатерина Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горчакова (Баранова) Екатерина Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

21.07.1967

Пол

Женский

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Баранов Филипп

Мать: Баранова Олимпиида

Рождение ребёнка
19.12.1926

Сын: Горчаков Николай Евдокимович

Отец ребёнка: Горчаков Евдоким Харитонович

Русско, Сланцевский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
21.07.1967
Сланцы, Сланцевский муниципальный район, Ленинградская область
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