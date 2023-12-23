Зонов Валерий Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1944
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1944
Отец: Зонов Павел Андреевич
Рождение ребёнка
06.02.1971
Дочь: Лукашова Жанна Валерьевна
Мать ребёнка: Зонова Надежда Сергеевна
Рождение ребёнка
02.09.1975
Дочь: Урюпина Наталия Валерьевна
Мать ребёнка: Зонова Надежда Сергеевна
Кумены, Куменский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зонова Надежда Сергеевна