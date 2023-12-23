Зонов Валерий Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зонов Валерий Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1944

Пол

Мужской

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1944

Отец: Зонов Павел Андреевич

Мать: Зонова Надежда Алексеевна

Рождение ребёнка
06.02.1971

Дочь: Лукашова Жанна Валерьевна

Мать ребёнка: Зонова Надежда Сергеевна

Рождение ребёнка
02.09.1975

Дочь: Урюпина Наталия Валерьевна

Мать ребёнка: Зонова Надежда Сергеевна

Кумены, Куменский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зонова Надежда Сергеевна

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