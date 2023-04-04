Урываев Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Урываев Степан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Урываев Глеб Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Урываева) Серафима Степановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Урываев Алексей Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Урываев Сергей Степанович

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
раненбургский мещанин
Рождение ребёнка
1870

Сын: Урываев Иван Степанович

Мать ребёнка: не указана

Чаплыгин, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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