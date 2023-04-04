Урываев Степан
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Урываева) Серафима Степановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Урываев Алексей Степанович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Урываев Сергей Степанович
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
раненбургский мещанин
Рождение ребёнка
1870
Мать ребёнка: не указана
Чаплыгин, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно