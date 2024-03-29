Анна Фёдорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1703
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1732
Сын: Дмитрий Васильев
Отец ребёнка: Василий Семёнов
Рождение ребёнка
1732
Сын: Иван Васильев
Отец ребёнка: Василий Семёнов
Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1739
Сын: Савва Васильев
Отец ребёнка: Василий Семёнов
Смерть
Неизвестно