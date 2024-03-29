Анна Фёдорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Фёдорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1703

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1732

Сын: Дмитрий Васильев

Отец ребёнка: Василий Семёнов

Рождение ребёнка
1732

Сын: Иван Васильев

Отец ребёнка: Василий Семёнов

Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1739

Сын: Савва Васильев

Отец ребёнка: Василий Семёнов

Смерть
Неизвестно
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