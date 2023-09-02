Клевакина Мария Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1824
Сын: Клевакин Савелий Герасимович
Отец ребёнка: Клевакин Герасим Федосеевич
Рождение ребёнка
1829
Сын: Клевакин Иван Герасимович
Отец ребёнка: Клевакин Герасим Федосеевич
Рождение ребёнка
13.06.1830
Дочь: Клевакина Агриппина Герасимовна
Отец ребёнка: Клевакин Герасим Федосеевич
Смерть
Неизвестно