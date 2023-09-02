Клевакина Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клевакина Мария Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1824

Сын: Клевакин Савелий Герасимович

Отец ребёнка: Клевакин Герасим Федосеевич

Рождение ребёнка
1829

Сын: Клевакин Иван Герасимович

Отец ребёнка: Клевакин Герасим Федосеевич

Рождение ребёнка
13.06.1830

Дочь: Клевакина Агриппина Герасимовна

Отец ребёнка: Клевакин Герасим Федосеевич

Смерть
Неизвестно
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