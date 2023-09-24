Богатырев Андрей Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богатырев Андрей Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.09.1983

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1983

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богатырева Любовь Николаевна

Рождение ребёнка
08.05.2006

Дочь: Богатырева Дарья Андреевна

Мать ребёнка: Богатырева Любовь Николаевна

Рождение ребёнка
17.10.2012

Сын: Богатырев Артем Андреевич

Мать ребёнка: Богатырева Любовь Николаевна

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