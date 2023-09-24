Богатырев Андрей Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.09.1983
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1983
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.05.2006
Дочь: Богатырева Дарья Андреевна
Мать ребёнка: Богатырева Любовь Николаевна
Рождение ребёнка
17.10.2012
Сын: Богатырев Артем Андреевич
Мать ребёнка: Богатырева Любовь Николаевна