Пирожков Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пирожков Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Михайловна

Мать ребёнка: Пирожкова Анастасия Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пирожков Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Пирожкова Анастасия Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пирожков Геннадий Михайлович

Мать ребёнка: Пирожкова Анастасия Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пирожкова Анастасия Степановна

Смерть
Неизвестно
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