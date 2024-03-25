Пирожков Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Михайловна
Мать ребёнка: Пирожкова Анастасия Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пирожков Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Пирожкова Анастасия Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пирожков Геннадий Михайлович
Мать ребёнка: Пирожкова Анастасия Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно