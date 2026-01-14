Остроухов Владимир Олегович
мужской, родился 21.03.1955, Сумгаит
ОтецОстроухов Олег АлексеевичНеизвестно г.р.
МатьОстроухова (Белоусова) Клавдия Ивановна11.01.1930 г.р.
Супруги
Остроухова (Мартынова) Наталья Ивановна28.03.1956 г.р.
Дети
Остроухова Ольга Владимировна15.04.1980 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1955
Бракосочетание
Неизвестно
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
15.04.1980
Дочь: Остроухова Ольга Владимировна
Мать ребёнка: Остроухова (Мартынова) Наталья Ивановна
Тольятти, Тольятти, Самарская область