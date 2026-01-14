Остроухов Владимир Олегович 21.03.1955 — найти родственников по фамилии на Familio
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Остроухов Владимир Олегович

Автор
ОО
Остроухова О.

мужской, родился 21.03.1955, Сумгаит

Отец
Остроухов Олег АлексеевичНеизвестно г.р.
Мать
Остроухова (Белоусова) Клавдия Ивановна11.01.1930 г.р.
Супруги
Остроухова (Мартынова) Наталья Ивановна28.03.1956 г.р.
Дети
Остроухова Ольга Владимировна15.04.1980 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1955

Отец: Остроухов Олег Алексеевич

Мать: Остроухова (Белоусова) Клавдия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Остроухова (Мартынова) Наталья Ивановна

Тольятти, Тольятти, Самарская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
15.04.1980

Дочь: Остроухова Ольга Владимировна

Мать ребёнка: Остроухова (Мартынова) Наталья Ивановна

Тольятти, Тольятти, Самарская область

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