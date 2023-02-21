Ван Цин-Цзи — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ван Цин-Цзи

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хохлова Вера Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хохлов Евгений Николаевич

Мать ребёнка: Хохлова Вера Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ван Юлан

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Худяков Николай Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ачис Софья

Смерть
Неизвестно
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