Ван Цин-Цзи
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хохлова Вера Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хохлов Евгений Николаевич
Мать ребёнка: Хохлова Вера Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ван Юлан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Худяков Николай Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ачис Софья
Смерть
Неизвестно