(Рудакова Александрова) Людмила Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Рудакова Александрова) Людмила Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.05.1952

Дата смерти

?.08.2021

Пол

Женский

Отец

1911 г.р.

Мать

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1952

Отец: Рудаков Михаил Петрович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
07.03.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
?.08.2021

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