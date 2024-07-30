Райков Василий Павлович
Место рождениядеревня Федосово, Шуйского уезда, Владимирской губернии ( Ивановской области)
Дата рождения21.01.1887 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
21.01.1887 ст.
деревня Федосово, Шуйского уезда, Владимирской губернии ( Ивановской области)
Рождение ребёнка
15.07.1906 ст.
Сын: Райков Александр Васильевич
Мать ребёнка: Райкова (Малахова) Маремьяна Леонтьевна
село Кохма, Ивано-Вознесенской губернии
Рождение ребёнка
30.04.1911 ст.
Мать ребёнка: Райкова (Малахова) Маремьяна Леонтьевна
Смерть
Неизвестно