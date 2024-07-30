Райков Василий Павлович 21.01.1887 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Райков Василий Павлович

Место рождения

деревня Федосово, Шуйского уезда, Владимирской губернии ( Ивановской области)

Дата рождения

21.01.1887 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1887 ст.

Отец: Райков Павел Яковлевич

Мать: Райкова Александра Ильинична

деревня Федосово, Шуйского уезда, Владимирской губернии ( Ивановской области)
Рождение ребёнка
15.07.1906 ст.

Сын: Райков Александр Васильевич

Мать ребёнка: Райкова (Малахова) Маремьяна Леонтьевна

село Кохма, Ивано-Вознесенской губернии
Рождение ребёнка
30.04.1911 ст.

Сын: Райков Леонид Васильевич

Мать ребёнка: Райкова (Малахова) Маремьяна Леонтьевна

Смерть
Неизвестно

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