Яковенко (Радул) Евгения Филиппова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.07.1904
Дочь: (Яковенко) Татиана Савельевна
Отец ребёнка: Яковенко Савва Васильев
Рождение ребёнка
1914
Отец ребёнка: Яковенко Савва Васильев
Смерть
Неизвестно