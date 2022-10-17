Яковенко (Радул) Евгения Филиппова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковенко (Радул) Евгения Филиппова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1878 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яковенко Савва Васильев

Рождение ребёнка
04.07.1904

Дочь: (Яковенко) Татиана Савельевна

Отец ребёнка: Яковенко Савва Васильев

Родниковка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
1914

Сын: Яковенко Андрей Саввич

Отец ребёнка: Яковенко Савва Васильев

Родниковка, Кіровоградська область
Смерть
Неизвестно

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