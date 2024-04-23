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Иван Демьянович

Место рождения

Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд

Дата рождения

12.04.1893

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1893

Отец: Диментий Иосифович

Мать: Прасковья Павловна

Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд
Место жительства
Неизвестно
Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд
Крещение
1893
Бракосочетание
13.02.1913

Жена: Агафья Николаевна

Рождение ребёнка
01.12.1913

Сын: Иван Иванович

Мать ребёнка: Агафья Николаевна

Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
29.10.1914

Сын: Иван Иванович

Мать ребёнка: Агафья Николаевна

Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд

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