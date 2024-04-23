Иван Демьянович
Место рождения
Дата рождения12.04.1893
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1893
Отец: Диментий Иосифович
Мать: Прасковья Павловна
Место жительства
Неизвестно
Крещение
1893
Бракосочетание
13.02.1913
Жена: Агафья Николаевна
Рождение ребёнка
01.12.1913
Сын: Иван Иванович
Мать ребёнка: Агафья Николаевна
Рождение ребёнка
29.10.1914
Сын: Иван Иванович
Мать ребёнка: Агафья Николаевна