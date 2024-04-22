Чичев Семен Лаврентьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.08.1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1866
Отец: Лаврентий Уаров
Мать: Елизавета Харитонова
Бракосочетание
24.10.1893
Жена: Дарья Наумова
Рождение ребёнка
14.01.1895
Мать ребёнка: Дарья Наумова
Рождение ребёнка
08.08.1898
Дочь: (Чичева) Евдокия Семенова
Мать ребёнка: Дарья Наумова
Рождение ребёнка
09.09.1909
Сын: Чичев Никита Семенов
Мать ребёнка: Дарья Наумова
Смерть
Неизвестно