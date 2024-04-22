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Чичев Семен Лаврентьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.08.1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1866

Отец: Лаврентий Уаров

Мать: Елизавета Харитонова

Бракосочетание
24.10.1893

Жена: Дарья Наумова

Рождение ребёнка
14.01.1895

Сын: Чичев Ипполит Семенов

Мать ребёнка: Дарья Наумова

Рождение ребёнка
08.08.1898

Дочь: (Чичева) Евдокия Семенова

Мать ребёнка: Дарья Наумова

Рождение ребёнка
09.09.1909

Сын: Чичев Никита Семенов

Мать ребёнка: Дарья Наумова

Смерть
Неизвестно

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