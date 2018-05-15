Куликова (Переседова) Екатерина Григорьевна
Место рождения
Дата рождения15.05.1897 ст.
Дата смерти06.02.1976
ПолЖенский
Мать
Муж
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1897 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Куликов Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Куликов Алексей Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Куликов Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Куликов Алексей Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1916
Отец ребёнка: Куликов Алексей Сергеевич
Рождение ребёнка
1918
Сын: Куликов Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Куликов Алексей Сергеевич
Рождение ребёнка
06.02.1932
Сын: Куликов Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Куликов Алексей Сергеевич
Смерть
06.02.1976