Куликова (Переседова) Екатерина Григорьевна 15.05.1897 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Куликова (Переседова) Екатерина Григорьевна

Место рождения

Покровка, Абдулинский, Оренбургская область

Дата рождения

15.05.1897 ст.

Дата смерти

06.02.1976

Пол

Женский

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1897 ст.

Отец: Переседов Григорий

Мать: Переседова (Кутепова) Пелагея Ивановна

Покровка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куликов Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Куликов Алексей Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куликов Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Куликов Алексей Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куликов Алексей Сергеевич

Рождение ребёнка
1916

Сын: Куликов Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Куликов Алексей Сергеевич

Покровка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1918

Сын: Куликов Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Куликов Алексей Сергеевич

Рождение ребёнка
06.02.1932

Сын: Куликов Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Куликов Алексей Сергеевич

Петухово, Петуховский муниципальный район, Курганская область
Смерть
06.02.1976
Петухово, Петуховский муниципальный район, Курганская область

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