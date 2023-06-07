Агриппина Афанасьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агриппина Афанасьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1879

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1849 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1869 и 01.?.1871

Муж: Иван Федоров

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Московская область, Волоколамский район, д. Красиково (Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково)
Рождение ребёнка
04.03.1879

Сын: Алексей Иванов

Отец ребёнка: Иван Федоров

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иван Иванов

Отец ребёнка: Иван Федоров

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково
Смерть
После 1879
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