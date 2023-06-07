Агриппина Афанасьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1879
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Между 1869 и 01.?.1871
Муж: Иван Федоров
Московская область, Волоколамский район, д. Красиково (Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково)
Рождение ребёнка
04.03.1879
Сын: Алексей Иванов
Отец ребёнка: Иван Федоров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иван Иванов
Отец ребёнка: Иван Федоров
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково
Смерть
После 1879