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Шадов Владимир Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.01.1957

Дата смерти

05.10.2003

Пол

Мужской

Отец

1917 г.р.

Мать

1916 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1957

Отец: Шадов Иван Андреевич

Мать: Шадова Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
31.05.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
20.11.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
05.10.2003
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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