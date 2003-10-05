Шадов Владимир Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.01.1957
Дата смерти05.10.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1957
Отец: Шадов Иван Андреевич
Рождение ребёнка
31.05.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.11.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
05.10.2003
Похороны
Неизвестно