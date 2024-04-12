Филипп Устинович
Место рождения
Дата рождения1848 ст.
Дата смертиПосле 1893 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848 ст.
Отец: Иустин Иванович
Мать: Параскева Евстафьевна
Бракосочетание
Между 1865 и 1877
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1875 ст.
Дочь: Ефимова Степанида Филипповна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Между 1878 и 1888 ст.
Дочь: Мария Филиппова
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Восприемник
05.03.1881 ст.
Афанасьевская церковь 05.03.1881 Чермы Алексей Николаевич Чермы отец крестьянин Николай Богданович Чермы мать жена Ксения Фоминична Чермы бессрочно отпускной рядовой Филипп Иустинович Чермы кресть... Показать все
Рождение ребёнка
03.06.1887 ст.
Дочь: Агрипина Филипповна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
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Восприемник
08.11.1890 ст.
Афанасьевская церковь 08.11.1890 Иванщины Федор Игнатьевич Иванщины отец крестьянин Игнатий Стефанович Иванщины мать жена Пелагия Васильевна Чермы запасной рядовой Филипп Устинович Татьянкина жена ... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Филипповна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
После 1893 ст.
из дела ЦГИА СПб ф.258 оп.2 д.1303 жив на 1893