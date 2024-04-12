Филипп Устинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филипп Устинович

Место рождения

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

1848 ст.

Дата смерти

После 1893 ст.

Пол

Мужской

Отец

1829 г.р.

Мать

1822 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848 ст.

Отец: Иустин Иванович

Мать: Параскева Евстафьевна

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Между 1865 и 1877

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1875 ст.

Дочь: Ефимова Степанида Филипповна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Между 1878 и 1888 ст.

Дочь: Мария Филиппова

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Восприемник
05.03.1881 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 05.03.1881 Чермы Алексей Николаевич Чермы отец крестьянин Николай Богданович Чермы мать жена Ксения Фоминична Чермы бессрочно отпускной рядовой Филипп Иустинович Чермы кресть... Показать все
Рождение ребёнка
03.06.1887 ст.

Дочь: Агрипина Филипповна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Скрыто настройками приватности
Восприемник
08.11.1890 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 08.11.1890 Иванщины Федор Игнатьевич Иванщины отец крестьянин Игнатий Стефанович Иванщины мать жена Пелагия Васильевна Чермы запасной рядовой Филипп Устинович Татьянкина жена ... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Филипповна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
После 1893 ст.
из дела ЦГИА СПб ф.258 оп.2 д.1303 жив на 1893
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