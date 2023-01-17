Мартынова (Тарасова) Галина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.03.1946
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1946
Отец: не указан
Рождение ребёнка
28.11.1968
Сын: Мартынов Андрей Владимирович
Отец ребёнка: Мартынов Владимир Николаевич
Порхов, Порховский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
09.04.1970
Сын: Мартынов Юрий Владимирович
Отец ребёнка: Мартынов Владимир Николаевич
Бракосочетание
01.04.?