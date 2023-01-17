Мартынова (Тарасова) Галина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартынова (Тарасова) Галина Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.03.1946

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1946

Отец: не указан

Мать: Промохова Татьяна Алексеевна

Рождение ребёнка
28.11.1968

Сын: Мартынов Андрей Владимирович

Отец ребёнка: Мартынов Владимир Николаевич

Порхов, Порховский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
09.04.1970

Сын: Мартынов Юрий Владимирович

Отец ребёнка: Мартынов Владимир Николаевич

Бракосочетание
01.04.?

Муж: Мартынов Владимир Николаевич

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